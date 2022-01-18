سليانة : أعوان و إطارات المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينفّذون إضرابا حضوريا



نفّذ اليوم الثلاثاء أعوان و إطارات المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في ولاية سليانة اضرابا حضوريا وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية.

و استنكرت الكاتب العام للنقابة الأساسية مريم بن قاسم في تصريح لــ(وات) سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الإشراف خاصة بعد فشل الجلسة الصلحية المنعقدة بتاريخ 14 جانفي 2022 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وهو ما دفع بالطرف النقابي إلى التمسّك بالإضراب وفق قولها.

و أضافت ذات المتحدثة أن المحتجين يطالبون بسحب منحة الجوائح والأوبئة على العاملين بالديوان على غرار نظرائهم بالقطاع وسدّ الشغورات العاجلة بصفة استثنائية على ميزانية 2021.

و قالت بن قاسم إن من بين المطالب أيضا تحيين النظام الاساسي ومشروع الهيكل التنظيمي الجديد للديوان على النطاقين الجهوي والمركزي وتنقيح الامر عدد 2119 لسنة 2006 المتعلق بشروط إسناد الخطط الوظيفية بالديوان والإعفاء منها، مشيرة إلى أنهم سيلتجؤون الى التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، على حدّ تعبيرها.