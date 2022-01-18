القبض على عنصر تكفيري بسليانة بشبهة الانتماء لتنظيم ارهابي..وهذه التفاصيل..

ألقت وحدات منطقة الأمن الوطني بسليانة، القبض على شخص بمدينة سليانة، من أجل الإشتباه في إنتمائه إلى تنظيم إرهابي، وفق ما صرّح به ، مصدر أمني مسؤول لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء .

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمظنون فيه البالغ من العمر 38 سنة، وقد إتّضح، حسب التحريات الأولوية، أنه يملك عديد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يستغلها في التواصل مع عناصر تكفيرية ومتطرّفة.

وأشار المصدر ذاته إلى شبهة تلقي المظنون فيه تدريبات داخل و خارج التراب التونسي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن تخاطبه مع عناصر تكفيرية وإضراره بالممتلكات العامة، لافتا إلى أنه تم إحالة المتّهم على أنظار الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب.