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انفجار قارورة غاز داخل سيّارة تاكسي.. واصابة عوني حماية مدنيّة

2022/01/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض، اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، إثنين من أعوان الحماية المدنية بالمنستير، إلى إصابات متفاوتة، لدى عملية تدخل بحي العمران، لإطفاء نيران اشتعلت بسيارة تاكسي، انفجرت خلالها قارورة الغاز التي كانت بالتاكسي، وفق ما ذكره الكاتب العام للنقابة الأساسية للحماية المدنية، أشرف بن سعيد.

وأكد أشرف بن سعيد، أنّ أحد العونين اصيب بكسر، لافتا الى ان اصابة زميليهما ناتجة عن النقص في وسائل التدخل بالإدارة الجهوية للحماية المدنية، لضمان النجاعة المطلوبة.

وداعا، إلى ضرورة دعم الجهة بوسائل ذات جاهزية أعلى تكون بها تجهيزات من حيث النوعية والكم، مع ضرورة توفير التجهيزات الوقائية بالكمية الكافية لحماية الاعوان وضمان نجاعة تدخلاتهم، وفق تعبيره.

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