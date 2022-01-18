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التصفيات الأوروبية لمونديال قطر2022: الفيفا يقرر إلغاء كافة البطاقات الصفراء قبل إجراء الملحق

2022/01/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين إلغاء كافة البطاقات الصفراء التي تم إشهارها خلال تصفيات كأس العالم وذلك قبل إقامة الملحق الفاصل الأوروبي المؤهل للمونديال في مارس المقبل.

وطالب مدربا منتخب اسكتلندا ستيف كلارك وبلاد الغال روبرت بيجرب بإلغاء البطاقات الصفراء بعد تأهل فريقيهما إلى الملحق الفاصل للمونديال في نوفمبر الماضي.
وقرر الفيفا إصدار عفو عن البطاقات الصفراء لكل المنتخبات الأوروبية الـ12 المشاركة في الملحق الفاصل.

وقال متحدث باسم اتحاد بلاد الغال لكرة القدم “عقب تقديم طلب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قرر الفيفا إلغاء كافة البطاقات الصفراء التي لم يعقبها حالة طرد وذلك خلال الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022”.

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