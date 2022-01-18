قابس: إقرار حظر الجولان بالحامة والحامة الغربية

أقر، اليوم الثلاثاء، المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية قابس، قدور براهمي، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة “كورونا”، حظر الجولان بمعتمديتي الحامة والحامة الغربية لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، وذلك ابتداء من اليوم انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

وجاء اتخاذ هذا القرار، الذي تم نشره لعموم المواطنين على الصفحة الرسمية لولاية قابس، بسبب ارتفاع مؤشر الاصابات بفيروس كورونا بمعتمديتي الحامة والحامة الغربية، وبغاية كسر حلقات العدوى بهذا الفيروس.

يذكر أنه قد تم يوم 12 جانفي الجاري، اقرار حظر الجولان ب8 معتمديات من ولاية قابس لمدة اسبوعين، وهي معتمديات قابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية ومارث والمطوية ووذرف ومطماطة ومطماطة الجديدة، لتنضاف اليهم يوم 14 جانفي معتمدية دخيلة توجان.

وتشهد مختلف معتمديات ولاية قابس، انتشارا سريعا لفيروس كورونا انعكس عبر ارتفاع عدد الحالات النشطة والناقلة للعدوى، حسب المعطيات التي قدمتها اليوم الادارة الجهوية للصحة، والذي بلغ 851 حالة، وبلوغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس، 212 اصابة على كل 100 الف ساكن.