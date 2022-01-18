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موقع ليبي يكشف عن مكان الارهابي التونسي ”فتحي القيزاني”

2022/01/18 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

أفاد مصدر في مكتب النائب العام الليبي لموقع “218” بأن القيادي التونسي في تنظيم “داعش” الإرهابي أشرف بن فتحي القيزاني، موجود غرب ليبيا، ويتم البحث عنه.

وأشرف بن فتحي القيزاني معروف أيضا باسم “أبو عبيدة الكافي”، وهو يشغل منصب أمير “جند الخلافة” في تونس أحد فروع “داعش”، وأصبح أميرا بعد وفاة الأمير السابق يونس أبو مسلم في عام 2019، ونفذ العديد من الهجمات في تونس.

وسبق أن صنفت الولايات المتحدة القيزاني على أنه إرهابي دولي غاية في الخطورة.

وأشرف بن فتحي بن مبروك القيزاني مولود في 5 أكتوبر 1991 قاطن بالقوازين الدهماني من ولاية الكاف ومتدرب بالتكوين المهني.

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