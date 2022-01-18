سعيد يؤكد على ضرورة تكثيف الاحاطة بالفئات الهشة لاسيما خلال الظرف الاقتصادي الحالي

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء لدى لقائه بقصر قرطاج وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ضرورة تكثيف الاحاطة والرعاية الموجهة الى الفئات الاجتماعية الهشة.

ودعا سعيد الى الاحاطة بهذه الفئات لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد. واطلع، خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية، على سير عمل الوزارة وبرامج عملها خلال الفترة القادمة.