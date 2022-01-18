اللجنة العلمية: عدم مواصلة غلق المؤسسات التربوية والاكتفاء بفترة حجر صحي لـ 5 ايام للتلاميذ

قررت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مساء اليوم لثلاثاء في اجتماعها الدوري، عدم المواصلة في سياسة غلق المؤسسات التربوية والاقسام بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا والاكتفاء بحجر صحي لفترة 5 أيام لكل مصاب أسفر تحليله المخبري عن نتيجة ايجابية، حسب ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم اللجنة جليلة بن خليل.

وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه لن يتم غلق المؤسسات التربوية أو الفصول ويتعين على التلميذ الذي تضمن تحليله المخبري نتيجة ايجابية المكوث في فترة حجر صحي لخمسة ايام واستئناف الدراسة بعد انقضاء المدة دون الاستظهار بتحليل سلبي.

ولفتت الى أنه في حال تواصل الاعراض بعد اليوم الخامس فان التلميذ يعود لمقاعد الدراسة في اليوم السابع دون الاستظهار بتحليل سلبي مع الالتزام بارتداد الكمامة.

وذكرت أنه سيتم توفير الكمامات والمستلزمات الوقائية للمؤسسات التربوية والعمل على دعم حملات التلقيح.

وبيّنت، في ذات السياق، أنه سيتم تطبيق بروتوكول صحي بأماكن العمل يتمثل بفترة حجر صحي لـ 5 ايام للمصابين وان تواصلت الاعراض تدوم فترة الحجر الصحي 7 ايام.

وعزت بن خليل هذه الاجراءات الى كون المتحور اوميكرون لا يمثل خطورة على المصابين وان اجراءات الغلق لها تداعيات نفسية سلبية على الاطفال.