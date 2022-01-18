توننداكس ينهي جلسة الثلاثاء على شبه استقرار وسط تداولات في حدود 6ر2 مليون دينار

أنهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس “توننداكس”، جلسة الثلاثاء، على شبه استقرار عند 63ر7083 نقطة وفق الوسيط في البورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وسجلت الجلسة تداولات ناهزت 6ر2 مليون دينار عاد مبلغ 602ر0 مليون دينار منها الى مخابر إونيماد التي ارتفع سهمها بنسبة 7ر1 بالمائة ليقفل على سعر 220 ر7 دينار.

وتصدر سهم البطارية التونسية آسد قائمة الارتفاعات بنسبة 7ر5 بالمائة ليقفل على سعر 490ر1 دينار متبوعا بسهم اسمنت قرطاج بنسبة 4ر5 بالمائة ومبلغ 370ر1 دينار.

وتراجع سهم تامينات مغربية بنسبة 4ر4 بالمائة الى 100ر60 دينار علما وان الشركة شهدت بداية صعبة في سوق البورصة منذ مطلع العام الجاري وقد اظهر سهمها تراجعا في الاداء بنسبة 9ر5 بالمائة

وخسر سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب بدوره 9ر2 بالمائة من قيمته ليغلق الجلسة على سعر 5 دنانير في حين تراجع سهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 81ر2 بالمائة ليغلق الجلسة على سعر 770ر2 دينار