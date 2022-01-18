المهدية: تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا وغلق 21 مؤسسة تربوية

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الثلاثاء، 431 إصابة جديدة وحالتي وفاة، إلى جانب تعافي 43 مصابا.

وارتفع عدد المؤسسات التربوية، التي قررت المندوبية الجهوية للتربية غلقها بسبب تفشي الفيروس، 21 مؤسسة، توزعت إلى 7 معاهد ثانوية و9 مدارس إعدادية و4 مدارس ابتدائية ومدرسة تكوين مهني.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ1237 عينة، إلى 288 بالمهدية و51 بالشابة و29 بقصور الساف و17 بالجم و16 بملولش و8 ببومرداس (مع حالة وفاة) بالإضافة إلى 6 إصابات بكل من السواسي (مع حالة وفاة) وشربان و4 بدائرتي سيدي علوان وهبيرة وإصابتين (02) بأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 28067 إصابة من بينها 25293 حالة شفاء و797 حالة وفاة و1977 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 392 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 155 انتفعوا بالجرعة الأولى و137 بالجرعة الثانية و98 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى مواطنان اثنان تطعيما بغاية السفر.

وكانت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قد أكدت، اليوم في تصريح لـ”وات”، أن اللجنة قررت عدم المواصلة في سياسة غلق المؤسسات التربوية التي تشهد تفشيا للفيروس.

وأوضحت أنه سيجري اعتماد فترة حجر صحي لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام لكل تلميذ تأكدت إصابته، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من الأولياء والإطارات التربوية ومتفقدو التعليم بتعليق الدروس في كل المؤسسات التربوية.