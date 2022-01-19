تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسودان..

يخوض المنتخب المصري لقاءا هاما وقويا أمام نظيره السودان في ختام دور المجموعات اليوم الأربعاء عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والتاسعة بتوقيت القاهرة .
وفي ما يلي القنوات الناقلة للقاء:
القناة الجزائرية المفتوحة الناقلة لبطولة كاس أمم افريقيا
توجد القناة الجزائرية بصفة مستمرة على القمر «النايل سات» وذلك بإدخال المعلومات التالية:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680 عمودي.
معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).
قناة فوكس سبورت الناقلة لبطولة الكان
تردد القناة: 12284 على القمر نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
القمر الصناعي: نايل سات.
تيلي تيلي تشاد
تردد القناة: 12015 على القمر الصناعي نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra
القمر الصناعي: نايل سات
التردد 11054
معدل الترميز 27500
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra
تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12604
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
تصحيح الخطأ: 2/3
اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2