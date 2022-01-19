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تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسودان..

2022/01/19 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

يخوض المنتخب المصري لقاءا هاما وقويا أمام نظيره السودان في ختام دور المجموعات اليوم الأربعاء عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والتاسعة بتوقيت القاهرة .

وفي ما يلي القنوات الناقلة للقاء:

القناة الجزائرية المفتوحة الناقلة لبطولة كاس أمم افريقيا

توجد القناة الجزائرية بصفة مستمرة على القمر «النايل سات» وذلك بإدخال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680 عمودي.

معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

قناة فوكس سبورت الناقلة لبطولة الكان

تردد القناة: 12284 على القمر نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تيلي تيلي تشاد

تردد القناة: 12015 على القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

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