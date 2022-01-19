بعد إكتشاف أول إصابة في تونس: ماهو مرض “فلورونا” الجديد..وما مدى خطورته؟.. وهذه أعراضه وطريقة علاجه

تمّ اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 تسجيل اصابة بـ” فلورونا” في تونس وتحديدا في ولاية مدنين، وهو ما أثار حالة من الفزع في صفوف المواطنين.

وقد أدت الإصابة المزدوجة بفيروس “كورونا” والإنفلونزا في إسرائيل مؤخراً إلى ظهور مصطلح “فلورونا”.

هل هو سلالة جديدة من كورونا؟

لا، فلورونا ليس متحورا جديدا لفيروس كورونا “سارس كوف 2″، ولكن عندما يتواجد فيروسا الإنفلونزا وكورونا داخل الجسم في آن واحد، فإن الشخص يعتبر مصابا بمرض فلورونا.

*فما هي أعراض مرض فيروس “كورونا”؟

– حمى أو قشعريرة.

– سعال.

– ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

– إعياء.

– آلام في العضلات أو الجسم.

– صداع الرأس.

– فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم.

– التهاب الحلق.

– احتقان أو سيلان الأنف.

– الغثيان أو القيء.

– إسهال.

*و ما هي عراض الإنفلونزا؟

– حمى أو الشعور بالحمى.

– سعال.

– التهاب الحلق.

– سيلان أو انسداد الأنف.

– آلام في العضلات أو الجسم.

– الصداع.

– إعياء.

– القيء والإسهال (أكثر شيوعاً عند الأطفال).

*ما هي الأعراض المحتملة لفلورونا؟

يتسبب فيروسا الإنفلونزا وكورونا بأمراض تصيب الجهاز التنفسي وكلاهما لهما نفس الأعراض تقريبا، ومع ذلك، قد تختلف أعراضهما من شخص لآخر.

لكن على أي حال، هناك بعض الأعراض الشائعة التي لوحظت بين كثير من الناس في جميع أنحاء العالم، وهي:

فقدان حاسة التذوق والشم

البرد والسعال

ضيق في التنفس

فقدان الشهية

ألم مستمر في الصدر

*كيف تنتقل العدوى؟

ينتشر الفيروسان عندما تخرج جزيئات الهباء الجوي الملوثة بهما من شخص مصاب أثناء السعال أو التحدث أو العطس، ومن ثم إذا يتنفس الشخص السليم هذا الهواء الملوث فإنه يصاب.

وفقا لعيادات “مايو كلينك”، يمكن أن ينتشر الفيروسان بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق (في نطاق ستة أقدام أو مترين).

يمكن أن تهبط الجزئيات المتناثرة دقيقة الحجم في فم أو أنف شخص قريب أو يتم استنشاقها ببساطة، ويمكن أن تنتشر العدوى أيضا إذا لمس الشخص سطحا سقطت عليه الفيروسات ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه.

عادة ما يستغرق ظهور الأعراض من يومين إلى 10 أيام بعد الإصابة بالفيروس، ويكون خطر انتشار الفيروس للآخرين أكبر خلال الأيام الأولى، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا”.

* كيفية تشخيص فلورونا؟

تظهر أعراض الإنفلونزا بين ثلاثة إلى أربعة أيام، إلا أن ظهور أعراض الفيروس التاجي تستغرق من يومين إلى 14 يوما. وفي حين أن أعراض كليهما متشابهة يظهر الاختلاف الوحيد عند إرسال العينة للاختبار.

تجرى عملية الاختبار بشكل مختلف للفيروسات حيث تختلف الأنماط الجينية، ولا يمكن تمييز فيروس عن الآخر إلا عن طريق الاختبارات المعملية.

*كيفية علاج المرض؟

تشمل خيارات العلاج، الأدوات المستخدمة في مكافحة “كوفيد 19” في المرافق الطبية من الأكسجين والكورتيكوستيرويدات ومضادت المستقبلات “أي إل 6” للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.

ويشمل علاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الشديدة الدعم التنفسي المتقدم مثل استخدام أجهزة التنفس الصناعي. هناك العديد من خيارات العلاج الأخرى لكوفيد قيد التجارب السريرية حاليا.