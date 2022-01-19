عاجل-خلال يوم واحد: 5 وفيات و1039 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” بهذه الولاية..

سجلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 5 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، و1039 إصابة جديدة، مقابل رصد 272 حالة شفاء، وذلك من ضمن 3045 تحليلا مخبريا أجريت، أمس الثلاثاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وبعدد من المخابر الخاصة، مسجلة بذلك نسبة ايجابية قدرت بـ34 فاصل 12 بالمائة، وفق البلاغ الصادر، اليوم الاربعاء، عن الادارة الجهوية للصحة.

وباحتساب هذه الحصيلة المحينة للوضع الوبائي بالجهة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات، منذ ظهور الجائحة الوبائية بجهة صفاقس، الى 1879 حالة وفاة، والإصابات الى 65 ألفا و345 اصابة، منها 58 ألفا و148 حالة تماثلت للشفاء.

وحول طاقة استيعاب المستشفيات والمصحات الخاصة للمصابين بفيروس “كورونا”، اظهر البلاغ ذاته، انه يقيم حاليا، 18 مصابا بأقسام العناية المركزة، و74 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل اقامة 18 مصابا بالمصحات الخاصة.