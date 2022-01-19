النيابة العمومية تتلقى إعلاما بوفاة شخص تم قبوله منذ 14 جانفي بمستشفى الحبيب ثامر وتؤكّد أن المتوفّي “لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة”

أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تلقّت بتاريخ 19 جانفي 2022، إعلاما صادرا عن أعوان مركز الأمن بسيدي البشير بالعاصمة، مفاده أنه تم إخطارهم من طرف إدارة مستشفى الحبيب ثامر، بوفاة شخص تم قبوله منذ يوم 14 جانفي 2022″.

وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنه، أن “التحريات الأولية بيّنت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 جانفي 2022 شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات (وسط العاصمة)، إلى مستشفى الحبيب ثامر،

وأضاف البلاغ، أنه ومن خلال “المعاينة المجراة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبيّن أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي”.

يذكر أن صفحات منسوبة لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، أكدت أن أحد المتظاهرين الذين شاركوا في التحرك الاحتجاجي ليوم 14 جانفي 2022، ممّن تم إيقافهم، توفّي اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة، في إشارة إلى الفقيد رضا بوزيان.