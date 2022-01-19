حالتا وفاة و1077 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بولاية تونس خلال ال24 ساعة الماضية



سجلت ولاية تونس خلال ال24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليبلغ العدد الجملي للوفيات 2547 حالة، وذلك منذ ظهور الوباء، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بولاية تونس، طارق بن ناصر.

وأكد طارق بن ناصر ، اليوم الأربعاء، في تصريح لوات”، أن ولاية تونس سجلت، ايضا، خلال ال24 ساعة الماضية، 1077 إصابة بفيروس “كورونا”، ما رفع العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الوباء الى 63 ألفا و732 شخصا .

وأشار ذات المتحدث، الى وجود 67 حالة مؤكدة بالفيروس مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، منها 57 حالة مقيمة في المستشفيات، و10 في المصحات الخاصة، و12 شخصا في العناية المركزة.

وأكد، ان فرق طبية بالمنطقة يواصلون القيام بحملات تقصي سريع لكورونا في المستشفيات، وخاصة في أقسام ألاستعجالي، الى جانب المدارس، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتربية .

وقال المدير الجهوي للصحة، ان أكثر من 95 بالمائة من المصابين المتواجدين بالمستشفيات، لم يتلقوا اي جرعة من التلاقيح، ويعانون من أمراض مزمنة، موصيا بضرورة وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، للحد من انتشار الفيروس.