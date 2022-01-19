الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي: تسليم وزارة التربية 5 مليون كمامة وتوزيع تجهيزات شبه طبية لعدد من الهياكل الاجتماعية والصحية



شرع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، في توزيع دفعة من الكمامات متعددة الاستعمال والتجهيزات شبه الطبية والمساعدات الاجتماعية بقيمة جملية تقدر بنحو 8,6 مليون دينار لفائدة وزارة التربية وعدد من الهياكل الصحية والاجتماعية.

وتولى الاتحاد، بالشراكة مع عدد من جمعيات أبناء تونس بالخارج، تسليم وزارة التربية 5 مليون كمامة متعددة الاستعمال تبلغ قيمتها جملية 7,5 مليون دينار لتوزيعها على المؤسسات التربوية، بعد ان تحصل تحصل عليها كهبة من جمعيتي “تونسيو الضفتين” وجمعية “القلب على اليد” بفرنسا.

كما تضمن برنامج توزيع المساعدات الخاصة بوزارة التربية، تسليم هبة من ألمانيا بقيمة 60 الف دينار تقدمت بها مؤسسة “سينوس” لفائدة المندوبية الجهوية للتربية بسليانة وشملت بالخصوص 137 دراجة هوائية ستوزع على تلاميذ بالجهة ممن يشتكون صعوبات في النقل المدرسي و144 طرد كسائي عائلي.

ومن جهتها انتفعت اللجان والجامعات الجهوية للتضامن الاجتماعي بمستلزمات ومعدات شبه طبية تمثلت في 120 سرير كهربائي و120 حشية طبية و72 جهاز تكثيف أكسيجين و240 ألف كمامة متعددة الاستعمال، بقيمة جملية في حدود 670 ألف دينار، على ان توزع هذه التجهيزات على كافة الولايات قصد اعارتها لمستحقيها من ضعاف الحال بناء على وصفة طبية وحسب الاجراءات الادارية المعدة في الغرض.

ويتم في اطار برنامج المساعدات ذاته دعم عدد من مؤسسات كبار السن ومراكز الرعاية الاجتماعية ببعض التجهيزات (أسرة طبية كهربائية وأجهزة تكثيف الاكسيجين وحشايا طبية وكمامات متعددة الاستعمال..)، بقيمة جملية تناهز 102 الف دينار.

ومن ناحية أخرى، خصصت للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان مجموعة من وسائل الوقاية الطبية تقدر قيمتها الجملية بأكثر من 254 ألف دينار وتتمثل في كمامات طبية وأزياء طبية ذات الاستعمال الواحد ووسائل وقاية مختلفة تبرعت بها جمعية “دار تونس” بالدنمارك.