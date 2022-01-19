د.سمير عبد المؤمن: “أوميكرون يتسبّب في جلطات قلبيّة ودماغيّة”

أكد الدكتور بقسم المساعدة الطبية الاستعجااية بالشمال الشرقي سمير عبد المؤمن أن متحور “أوميكرون” لا يتسبب في مشاكل تنفسية بقدر ما يتسبب في انسداد العروق والإصابة بجلطات قلبية أو دماغية وهو خطير على الأطفال الذين سنهم دون السنتين، مشيرا إلى أن أعراضه تغيرت مقارنة بالمتحورات السابقة وهي آلام في الحنجرة وارتفاع الحرارة وأوجاع في المفاصل وسيلان الأنف.

وأشار عبد المؤمن في تصريح للإذاعة الوطنية الى ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية حيث فاقت 30 بالمائة في بعض الجهات إلى جانب تضاعف نسبة الإيواء بالمستشفيات بثلاث مرات، معتبرا أن الوضعية تحت السيطرة ولكن النسق مازال تصاعديا.

وأضاف عبد المؤمن أن وزارة الصحة بصدد عقد اجتماعات للتحضير لمجابهة إرتفاع نسب العدوى، مشددا على ضرورة إعطاء الثقة التامة في اللجنة العلمية ودعم قراراتها و السعي إلى التلقيح بالجرعة الثالثة التي تؤمن 8 مرات المناعة ضد الجائحة في ضرف 48 ساعة.