شبهة استغلال جنسي لطفلتين: اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد زوج صاحبة الروضة بسوسة

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 منذ أيام بطاقة إيداع بالسجن ضد زوج صاحبة الروضة في قصيبة سوسة التي تم إغلاقها على خلفية شبهة إستغلال جنسي لطفلتين وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة معز اليوسفي.

وكانت النيابة العمومية قد تولت فتح بحث تحقيقي من أجل الإعتداء بفعل الفاحشة على قاصر دون رضاها.

ويذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أفادت في بلاغ لها بإصدار قرار غلق فوري لروضة أطفال خاصة بمنطقة القصيبة من ولاية سوسة على إثر الإشعار الذي رفعه مندوب حماية الطفولة بسوسة حول وجود شبهة استغلال جنسي لطفلتين قاصرتين حماية لأطفال الروضة المذكورة من كلّ أشكال التهديد.

وكان مندوب حماية الطفولة بسوسة وبعد تلقيه إشعارا مفاده تعرض طفلتين بالغتين من العمر 10 و 12 سنة مرسمتين بالفضاء المذكور أعلاه للاستغلال الجنسي، قد تولى التدخّل العاجل والاستماع للطفلتين والتعهد بهما.