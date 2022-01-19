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تجديد اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين وزارة التربية والبنك الوطني الفلاحي من أجل دعم المدارس العموميّة

2022/01/19 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

وقّع وزير التربية فتحي السلاوتي والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي منذر الأكحل، على تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون القائمة بين وزارة التربية والبنك الوطني الفلاحي.

وتهدف هذه الاتفاقيّة إلى دعم النقل المدرسي وصيانة المؤسسات التربوية وتنشيط نوادي التنمية المستدامة، قصد الارتقاء بالمدرسة العمومية التونسية.

كما تندرج هذه الشراكة بين البنك الوطني الفلاحي ووزارة التربية ضمن معاضدة المجهود الوطني لتهيئة المدارس وفي نطاق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية.

ومن جانبه أكّد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي السيد منذر الأكحل، أن البنك ملتزم منذ نشأته بدوره الاجتماعي في التنمية المستدامة والادماج الاقتصادي عبر دعم القضايا الاجتماعية العادلة.

وأضاف أن البنك، من خلال هذه الاتفاقيّة سيساهم في توفير كافة الظروف الملائمة لفائدة التلاميذ في المدارس التي تعاني من بنية تحتيّة متردّية اضافة الى ترسيخ مبدأ  الحق في التعليم والمساواة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص.

 

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