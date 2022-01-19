قابس: تعميم حظر الجولان على كافة معتمديات الولاية

أصدر عشية اليوم الاربعاء، المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية قابس، قدور براهمي، بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا، قرارا يقضي بتعميم حظر الجولان على كافة معتمديات ولاية قابس من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وذلك إلى غاية يوم الخميس 27 جانفي 2022.

وجاء هذا القرار، الذي تم نشره بالصفحة الرسمية لولاية قابس، على ضوء الارتفاع الكبير المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وبهدف كسر حلقات العدوى بهذا الفيروس.

يشار إلى أن عدد الحالات النشطة والناقلة للعدوى بكوفيد ـ19 قد بلغ، حسب الأرقام التي أعلنت عنها اليوم الاربعاء الإدارة الجهوية للصحة، 1020 حالة، فيما بلغت نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا 255 إصابة لكل 100 ألف ساكن.