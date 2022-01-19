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باجة: الوالي يصدر قرارا بحظر الجولان بداية من الاربعاء إلى غاية 2 فيفري

2022/01/19 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أصدر والي باجة، محسن معز الميلي، مساء اليوم الاربعاء، قرارا بحظر الجولان من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا بكل تراب ولاية باجة، وذلك بداية من اليوم الاربعاء 19 جانفي وإلى غاية يوم 2 فيفري القادم.

وقد تم إصدار هذا القرار استئناسا بتوصيات اللجنة العلمية لشهر جانفي الحالي، بعد التصريح بأن ولاية باجة “موبوءة”، حسب نص القرار، وبعد ارتفاع مؤشرات وباء كورونا بالجهة وتصنيف كل مناطقها ذات مستوى إنذار مرتفع جدا للإصابة بالفيروس، بتسجيل أكثر من مائة إصابة لكل مائة ألف ساكن بكل المعتمديات، علما بأن عدد الإصابات خلال اليومين الماضيين قد قارب ال500 إصابة منها عدد هام بالمؤسسات التربوية.

وتضمن نص القرار، الذى يستند أيضا لبلاغ رئيسة الحكومة الصادر في 12 جانفي الجاري، استثناء الحالات الصحية والعاجلة من قرار حظر الجولان، وإخضاع أصحاب العمل الليلي إلى تراخيص جولان.

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