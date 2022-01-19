جندوبة: منع الجولان ليلا بعد تسجيل ارتفاع مؤشرات الوضع الوبائي

قرر رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة، والي الجهة، علي المرموري، مساء اليوم الأربعاء، منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الولاية ابتداء من الساعة العاشرة من هذه الليلة والى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، دون أن يحدد أجل رفع هذا الإجراء.

وجاء هذا القرار، الذي استثنى الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، بعد أن سجلت الجهة ارتفاعا لافتا في مؤشرات الوضع الوبائي لجائحة كوفيد ـ19، حيث فاق عدد الإصابات إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 275 إصابة، سجلت أعلاها بالدائرة الصحية بجندوبة (103) فطبرقة (94) فغار الدماء (26) وأدناها 5 إصابات بالدائرة الصحية بفرنانة.

كما سجل عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة هو الآخر ارتفاعا وصل إلى ثلاثة مصابين حالتهم خطرة، و8 مقيمين بأقسام الكوفيد ـ19 بمستشفيات جندوبة وبوسالم وفرنانة.