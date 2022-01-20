المنستير: 1032 إصابة بفيروس كورونا و45 مصابا يقيمون بالمؤسسات الصحّية العمومية والخاصّة

سجّلت الدوائر الصحية في ولاية المنستير 1032 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد مصرح بها بتاريخ 18 جانفى الجاري منها 276 إصابة بمعتمدية المنستير، و130 إصابة بمعتمدية المكنين، و120 إصابة بمعتمدية جمال ليرتفع مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 47 ألفا و67 إصابة وفق ما أفادت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير في نفس التاريخ تطورا في الحالات النشطة إلى 6728 حالة نشطة، وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة في الجهة إلى 45 حالة من بينها 6 حالات في قسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بعد إيواء 11 حالة إضافية بالمؤسسات الصحية العمومية بالجهة.

وتواصل النسق التصاعدي للإصابات الجديدة حيث سجلت الجهة الصحية بالمنستير خلال الأيام الأربعة عشرة الأخيرة وإلى حدّ 18 جانفى الجاري 8 معتمديات من مجموع 13 معتمدية تفوق بها الإصابات الألف إصابة لكلّ 100 ألف ساكن تتصدرها معتمدية صيادة لمطة بوحجر 1521 إصابة، وتليها البقالطة 1490 إصابة، والمنستير 1408 إصابة، وجمال 1309 إصابة، وقصر هلال 1257 إصابة، وزرمدين 1215 إصابة. وتتراوح الإصابات ببقية المعتمديات بين 739 إصابة بطبلبة و355 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بمعتمدية قصيبة المديوني. ويبلغ الاختطار بولاية المنستير وجميع معتمدياتها مستوى مرتفع جدّا حسب ذات المصدر.

وتطورت النسبة الجهوية للأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد من الذين تفوق أعمارهم 15 سنة فما فوق إلى 73 فاصل 19 في المائة وذلك إى غاية الأربعاء 19 جانفى 2022 وفق الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.