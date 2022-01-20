عاجل: هذا ما كشفته النتائج الأوليّة لتقرير الطب الشرعي بخصوص وفاة النقيب محسن العديلي

كشفت النتيجة الأولية لتقرير الطبيب الشرعي، في ملف وفاة النقيب بفرقة حرس المرور ببن عروس محسن العديلي، أن الوفاة ناتجة عن الشنق ولا توجد إصابات أخرى، وفق موقع جريدة الصباح.

ونقل موقع ”الصباح” عن الناطقة الرسمية باسم محكمة قرمبالية وداد بومعيزة التابعة لولاية نابل قولها إن نتيجة التقرير الطبي لم ترد بعد على القضاء وقد تم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي وقد تعهدت بالابحاث في القضية الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.