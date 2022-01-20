الكاف: إقرار حظر للتجول للاشخاص والعربات بسبب تدهور الوضع الوبائي “

أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية الكاف بداية من اليوم الخميس حظرا للتجول للاشخاص والعربات من الساعة العاشرة ليلا الى الخامسة صباحا، يمتد على مدى 15 يوما، مع استثناء اصحاب العمل الليلي والحالات الصحية المستعجلة، وذلك بعد تدهور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” وارتفاع نسبة الإصابات المؤكدة بالفيروس بكامل انحاء الولاية وخاصة بمدينة الكاف، وفق ما ورد على صفحة ولاية لكاف االرسمية

وافاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) أن القرار يأتي بعد أن سجلت الجهة نسب اختطار عالية على مدى ال14 يوما الاخيرة، حيث بلغ عدد الحالات النشيطة المسجلة في الجهة 852 حالة

وأشار في السياق ذاته الى أنه تم اليوم الخميس تسجيل 113 إصابة جديدة بعدوى الفيروس بعد الكشف عن 425 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 18 جانفي، داعيا بهذه المناسبة عموم سكان ولاية الكاف إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي في كل جوانبه والقيام بعمليات التلقيح لمن لم يقوموا بها الى حد الآن، وذلك حفاظا على سلامة الجميع وحرصا على مزيد كسر حلقة العدوى