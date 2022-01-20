هام: الاعلان عن موعد “الصولد الشتوي” لهذه السنة 2022

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين وعموم المواطنين أن موسم البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي “الصولد” للفترة الشتوية من سنة 2022 سينطلق يوم الثلاثاء 01 فيفري 2022 ويتواصل على امتداد ستة أسابيع إلى غاية يوم الأحد 13 مارس 2022.

ودعت الوزارة بهذه المناسبة التجار إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجارية والاستهلاكية الهامة لدفع الحركية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية خاصة على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة والتأشير الثنائي للأسعار وإعلام المستهلك بكل المعطيات التي تضمن شفافية هذه العملية وتمكنه من ممارسة حقه في الاختيار.