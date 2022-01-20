وزارة الصحة تحدد فترة العزل الصحي بسبعة أيام كحد أقصى مع استئناف العمل دون الاستظهار بتحليل مخبري سلبي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تحيين فترة العزل الصحي وكيفية استئناف العمل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الأوساط المهنية في القطاعين العام والخاص.

وتكون فترة العزل الصحي لمدة خمسة أيام بعد صدور نتيجة التحليل المخبرية إيجابية، أما في صورة تواصل الأعراض المرضية يتم تمديد فترة العزل الصحي إلى سبعة أيام.

ويقع استئناف العمل بعد انتهاء فترة العزل الصحي في جميع الحالات دون شرط الاستظهار بنتيجة تحليل مخبري سلبي، وفق بيان نشرته اليوم وزارة الصحة على صفحتها.

ويأتي تحيين بروتوكول العزل الصحي تبعا للقرارات المنبثقة عن توصيات اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المنعقد بتاريخ 18 جانفي الجاري، والذي لحقها مجلس وزاري بتاريخ 19 جانفي الجاري.

وتشهد تونس في الفترة الأخيرة انتشارا ملحوظا لفيروس كورونا حيث ارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية إلى أكثر من 34 بالمائة، مع تسجيل تزايد في عدد الوفيات حيث بلغ عدد الوفيات المصرح بها أوليا بتاريخ 18 جانفي الجاري 14 حالة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى حدود ذلك التاريخ إلى 25.881 حالة.