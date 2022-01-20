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مفتي الجمهوريّة يدعو للتبرّع لفائدة تونس

2022/01/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعا مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، اليوم الخميس 20 جانفي 2022، رجال الأعمال وأهل الخير إلى المساعدة على إنقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها، وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء.

وأبرز المفتي أن مساعدة البلاد للخروج من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها هو واجب أخلاقي وديني، متوجها بالشكر لكل من قدم المساعدة خلال الأزمات السابقة أبرزها فترة تفشي فيروس كورونا.

وأكد في البلاغ، أن الانخراط في إنقاذ الوطن واجب من أوكد الواجبات، مشيرا إلى أن في التناصح والتكافل والتضامن تكمن مواطن القوة والعزة والكرامة.

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