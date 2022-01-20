إيقاف عون حرس اعتدى بالعنف على مواطن حتى الموت

تمكن أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية أمس الأربعاء من تنفيذ بطاقة جلب قضائية في حق عون حرس وطني متهم بتعنيف شاب داخل مركز للحرس الوطني في أكتوبر الماضي مما أدى الى وفاته بداية الاسبوع الجاري باحد مستشفيات نابل.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بنابل تولى البحث بخصوص وفاة شاب تم ايقافه أكتوبر الماضي من طرف أعوان حرس وطني بنابل وتعرض الى التعنيف ليتم نقله الى المستشفى حيث تم ايواؤه الى حدود بداية الأسبوع الجاري حيث توفي متأثرا بخطورة ما لحقه من اصابات.

وقد تولى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بنابل اصدار بطاقة جلب قضائية كلف أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتنفيذها ليتمكنوا أمس من ايقاف عون الحرس الوطني بجهة قفصة.

وينتظر تقديم العون الموقوف اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق ليتولى استنطاقه حول ما نسب اليه واتخاذ القرار المناسب في شأنه.