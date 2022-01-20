المهدية: تسجيل حالتي وفاة و280 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجهة الصحية المهدية، الخميس، حالتي (02) وفاة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة بالجهة منذ بداية الجائحة الوبائية، إلى 799 حالة وفاة.

وكشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ280 عينة، صدرت الخميس، عن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 127 بالمهدية و38 بالجم و31 بقصور الساف (مع حالة وفاة) و24 بالشابة (مع حالة وفاة) و19 بهبيرة و13 بأولاد الشامخ و10 بالسواسي و7 ببومرداس و5 بشربان و4 بملولش وإصابتين (02) بسيدي علوان.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 28736 إصابة من بينها 25361 حالة شفاء و799 حالة وفاة و2576 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 379 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 192 انتفعوا بالجرعة الأولى و123 بالجرعة الثانية و64 بالجرعة الثالثة.

وبلغ إجمالي المنتفعين بالجرعة الأولى 213 ألفا و958 فردا، وهو ما يعادل 7ر52 بالمائة من مجموع سكان جهة المهدية، فيما عادل عدد المواطنين الملقحين بصفة كاملة 198 ألفا و913 مواطن، أي ما يناهز 2ر45 بالمائة من مجموع السكان.