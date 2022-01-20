جندوبة: تعطّل الدروس بثماني مؤسسات تربوية بسبب أعمال شغب

تعطّلت اليوم الخميس وخلال اليومين المنقضيين، بشكل كلي الدروس بثماني مؤسسات تربوية بولاية جندوبة، وذلك بسبب أعمال الشغب التي جدت وتواترت بها خلال هذا الأسبوع بمعتمديات غار الدماء وبوسالم وجندوبة وطبرقة، والتي قام بها عدد من الدخلاء على تلك المؤسسات، مثلما تعطلت تسع مؤسسات أخرى بصفة جزئية، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتربية بجندوبة، ريم المعروفي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

كما تم تعليق الدروس بثماني مؤسسات تربوية وتسعة أقسام تابعة لمدارس ابتدائية وأخرى إعدادية ومعاهد ثانوية، بسب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19 . وتوزعت هذه المؤسسات بين معتمديات عين دراهم وبوسالم وجندوبة وطبرقة وغار الدماء، ومن المنتظر أن تعود الى نشاطها الطبيعي مع بداية الأسبوع القادم.

وتعرض أحد عملة المدرسة الإعدادية حي الخضراء ببوسالم، اليوم، إلى اعتداء من قبل عدد من العناصر الدخيلة داهمت المدرسة لإجبار التلاميذ على مغادرة فصولهم، ما استوجب نقله الى المستشفى المحلي بالجهة، فيما تعرضت مؤسسات أخرى إلى اعتداءات طالت نوافذها وأبوابها الرئيسية.

وكانت السلط الجهوية والمحلية قد أقرت بداية من الحصة المسائية لهذا اليوم الخميس تركيز دوريات أمنية قارة أمام المؤسسات المهددة بالمداهمات والاعتداءات.