سيدي بوزيد: تسجيل 244 اصابة جديدة بفيروس كوروناو34 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، 244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و34 حالة شفاء، حسب كاهية مدير رعايةالصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي في تصريح لوات.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 31 ألفا و452 إصابة منها 925 وفاة و29 ألفا و 927حالة شفاء.

وتتوزع الاصابات الجديدة التي تم تسجيلها على معتمديات سوق الجديد 4 حالات وجلمة 24 حالة المزونة 31 حالة و5 حالات ببئر الحفي و72 حالة بالرقاب و9 حالات بالمكناسي و13 حالة بسيدي بوزيد الشرقية و69 حالة بسيدي بوزيد الغربية وحالتين بالسبالة و6 حالات بسيدي علي بن عون و9 حالات بأولاد حفوز.

وتم أيضا ايواء مصابين جدد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ليبلغ العدد الجملي للمقيمين بالمستشفى 13 شخصا.