عاجل: فرض حظر التجوال الليلي بهذه الولاية..

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد 19 بولاية القصرين فرض حظر الجولان بكامل معتمديات الجهة منذ يوم 18 جانفي الجاري بداية من الساعة العاشرة مساء الى الساعة الخامسة صباحا بإستثناء الحالات الطارئة وأصحاب العمل، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في المعدل الجهوي للاصابات بفيروس “كورونا” وبعد تجاوز نسبة الاصابات ب 6 معتمديات ( القصرين الشمالية ، والقصرين الجنوبية ، الزهور ، حيدرة ، فوسانة ، ماجل بلعباس ) الـ100 اصابة لكل 100 الف ساكن، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين، الدكتور عبد الغني الشعباني.

وأوضح الشعباني، اليوم الخميس، في تصريح لـ(وات)، أنه بعد تسجيل تطور في الوضع الوبائي بالجهة وارتفاع المعدل الجهوي للاصابات وتجاوزه الـ 102 إصابة لكل مائة ألف ساكن خلال الأسبوعين المنقضيين، تم بتاريخ 17 جانفي الجاري الموافق ليوم الإثنين المنقضي رفع تقرير في الغرض للجنة الجهوية لمجابهة كوفيد 19 لاتخاذ الاجراءات اللازمة فتم تبموجبه فرض حظر الجولان الليلي لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

وشدّد المصدر ذاته، بالمناسبة، على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية ومقتضيات البروتوكول الصحي في سبيل التوقي من مخاطر الوباء وكسر حلقات العدوى.

وكانت المصالح الصحية بولاية القصرين رصدت، خلال الـ14 يوما الأخيرة، 3 حالات وفاة جراء وباء “كورونا” و582 اصابة.

وقد سجل عدد الاصابات بالجهة ارتفاعا ملحوظا في الأسبوع المنقضي خاصة في الوسط المدرسي، علما بأنه تم منذ ما بعد عطلة الشتاء إلى غاية يوم أمس تسجيل 200 إصابة مؤكدة بوباء كورونا في الوسط المدرسي وصدت في 32 مؤسسة تربوية موزعة على مختلف معتمديات الجهة منها 165 اصابة سجلت في صفوف التلاميذ و 35 اصابة في صفوف الاطار التربوي، وفق ما أفادت به أمس رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالقصرين، دلال محمدي، في تصريح لـ”وات”.