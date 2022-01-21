زكرياء بوقيرة يتوقّع انفراج أزمة أوميكرون بداية من الأسبوع القادم

أكّد الدكتور زكرياء بوقيرة في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن ولاية صفاقس قد شهدت ذروة الاصابات بأوميكرون أو ستشهدها في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف بوقيرة أن باقي ولايات الجمهورية ستشهد ذروة الاصابات و تليها اثر ذلك بداية تراجع عدد الاصابات وهو ما يعتبر انفراجا للأزمة.

وكتب بوقيرة في تدوينة على صفحته بالفيس بوك: “يبدو أن صفاقس تعدات ال”pic” متع الاصابات او على الاقل قربتلو برشة صفاقس هي الولاية الاولى الي انتشر فيها الاوميكرون وطبيعي انها تكون زادة الاولى في النزول..باقي الجمهورية كيف كيف بدات تقترب من الذروة متع الاصابات

مازلنا بش نشوفو تزايد في الارقام الجمعة هذه والإنحدار بداية من الجمعة الجاية يبدى.

هذاكة علاش سياسة الصفر كوفيد هي الحل الأحسن للإستقرار باش نخرجوا من سلسلة الموجات و المتحورين و ننتصروا على الفيروس و الموت حاشاكم.

هذاكة علاش نطالب ديما بحجر صحي شامل لكن يلزم معاها الدولة تاخذ قرارات تحمي صغارنا و تعاون المواطنين باجراءات جدية تخليهم مرتاحين و موش تحت ضغط نفسي كبير بسبب تعسر الأمور المادية و الخدمة متاعهم الي تتضرر و خطايا القباضة و الليزنغ و الضمان الاجتماعي وقروض البنوك و الاقتصاد التاعب و الجباية الشرسة و برشة حاجات أخرى تخليه يجوع و يتداين و يتفقر و يموت الله لا يقدر….

نحبو كلنا نشوفوا تونس بخير و التوانسة بخير

ردو بالكم على رواحكم لين تتفرهد شوية و ربي يحميكم “