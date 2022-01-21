سيدي بوزيد : تسجيل حالة وفاة و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 23 حالة شفاء



أعلنت اليوم الجمعة الإدارة الجهوية للصحّة في سيدي بوزيد أنّه تمّ تسجيل حالة وفاة و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة شفاء ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 31716 منها 926 حالة وفاة و29950 حالة شفاء.

وتتوزّع الإصابات الجديدة على معتمديات السوق الجديد (12 اصابة) والمزونة (44 إصابة) ومنزل بوزيان (7 اصابات) وبئر الحفي (19 إصابة) و الرقاب (5 إصابات) والمكناسي (4 إصابات) وسيدي بوزيد الغربية (128 إصابة ) وسيدي بوزيد الشرقية (4 اصابات) والسبالة (6 اصابات) و سيدي علي بن عون (4 اصابات) واولاد حفوز (14 اصابة) والسعيدة (17 اصابة).

وتمّ اليوم رفع 1223عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس كورونا 111273عينة.

ومن جهة أخرى بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الخميس حوالي 213540 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار رفيق نصيبي في تصريح لــ(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ حوالي 118809 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 15550 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 226 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقّي التلقيح ضد فيروس كورونا قد بلغ 257677 شخصا حسب آخر تحيين.