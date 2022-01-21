القصرين : الدروس لا تزال متعطّلة بمعهد سبيبة احتجاجا على إعفاء مديره من مهامه

أفاد المندوب الجهوي للتربية في القصرين ، منصف القاسمي أن الدروس لا تزال الى اليوم الجمعة متعطلة بالمعهد الثانوي بسبيبة بعد أن توقفت كامل يوم أمس به وبثلاث مؤسسات تربوية أخرى بذات المعتمدية عقب إعلان وزير التربية فتحي السلاوتي ا?عفاء مدير المعهد الثانوي في سبيبة من مهامه بمقتضى بحث إداري ومالي أنجز من قبل التفقدية العامة الإدارية والمالية بالمؤسسة التي يديرها.

وأوضح القاسمي في تصريح لــ(وات) أن الدروس إستؤنفت صباح اليوم بثلاث مؤسسات تربوية في سبيبة باستثناء معهد سبيبة بسبب عدم تقبّل التلاميذ والإطار التربوي لقرار إعفاء مدير معهدهم من مهامه وللمطالبة بإعادته إلى سالف نشاطه والعدول عن قرار الإعفاء ، مبرزا أن فريقا من مندوبية التربية تنقل أمس الى سبيبة لسماع طلبات التلاميذ والاطار التربوي بالمؤسسات التربوية التي تعطّلت بها الدروس مساندة للمدير المعفى وتم رفعها إلى وزير التربية لمتابعة الوضع .

وأكد أن المساعي متواصلة لإستئناف الدروس بمعهد سبيبة في أقرب الآجال.

ولفت القاسمي من جهة أخرى إلى أن وزارة التربية ا?ذنت كذلك بإجراء تدقيق مالي و ا?داري في ا?حدى المدارس الإعدادية بالقصرين المدينة وذلك بعد ا?ن تقدّم ا?حد المشاركين في عرض تسويغ مشربة بشكاية في الغرض.