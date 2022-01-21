تفاصيل احباط عملية ”حرقة” والقبض على منظمها..

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2022/01/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس معززة بوحدات منطقة الحرس الوطني بالصخيرة أمس الخميس 20 جانفي 2022 ،من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية.
وتم على اثر العملية حجز 6 سيارات على متنها 17 شخصا من بينهم فتاة و مبلغ مالي من العملة الأجنبية .
و باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من بينهم منظم العملية المفتش عنه من أجل “تنظيم وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة”و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن البقية.

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