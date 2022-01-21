تفاصيل احباط عملية ”حرقة” والقبض على منظمها..

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس معززة بوحدات منطقة الحرس الوطني بالصخيرة أمس الخميس 20 جانفي 2022 ،من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية.

وتم على اثر العملية حجز 6 سيارات على متنها 17 شخصا من بينهم فتاة و مبلغ مالي من العملة الأجنبية .

و باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من بينهم منظم العملية المفتش عنه من أجل “تنظيم وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة”و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن البقية.