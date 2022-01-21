الهاشمي الوزير: ارتفاع في انتشار متحور “أوميكرون” في تونس..

تداولت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، في مستجدات تطور الوضع الوبائي مسجلة ارتفاعا في انتشار متحور “أوميكرون” في تونس، وفق عضو اللجنة المدير العام لمعهد باستور تونس الهاشمي الوزير.

وقال الهاشمي الوزير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن معدل التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا المستجد استقر حاليا في حدود 30 بالمائة، مفيدا أن المتحور الجديد “أوميكرون” من فيروس كورونا يبقى المهيمن في الوقت الراهن على مستوى انتشار الوباء في تونس.

وأوضح عقب اجتماع اللجنة العلمية، انه رغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلا ان طاقة الاستيعاب في المستشفيات تعد جيدة وقادرة على التعهد بالمرضى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بصدد مواكبة تطورات انتشار الوباء ومتابعة مخزون الاكسيجين ووضعية المستشفيات.

ويقيم حاليا نحو 670 مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات منهم 596 مريضا في المستشفيات العمومية و100 مريض في المصحات الخاصة، حسب عضو اللجنة.

وأكد الوزير أن أكثر من 90 بالمائة من الإصابات لا تحمل أية أعراض للمرض، ملاحظا أن أعراض الاصابة بالسلاسة المتحورة “أوميكرون” غالبا ما تكون غير خطيرة وترتبط بأعراض الإصابة بنزلة البرد.

وقال إن الأعراض الخطيرة التي تتطلب التوجه للمستشفى قليلا ما تحدث عند الاصابة بهذه السلالة، لافتا الى أن الحالات المتعكرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا تعود غالبا إما لأشخاص لم يقوموا بالتلقيح أو لم يستكملوا عملية التلقيح.