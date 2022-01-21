فتح تحقيق في حادثة جنوح قطار نقل الفسفاط..

أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الجمعة، ان عملية رفع كميات الفسفاط، التي سارعت الى .القيام بها بعد جنوح قطار نقل الفسفاط المتجه الى المتلوي، امس الخميس، شارفت على الانتهاء

وأكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، انه يتم، حاليا، استعمال خط المظيلة الى حين اصلاح التجهيزات المتضررة.

وأوضحت انه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب حادثة جنوح قطار نقل الفسفاط باتجاه المتلوي وانها بصدد التنسيق مع شركة .فسفاط قفصة لتحديد المسؤوليات.

يشار الى ان قطار نقل الفسفاط المتجه الى المتلوي قد جنح، امس الخميس، عن مساره، وذلك على مستوى مدخل مدينة المتلوي قرب مفترق النهوض المتاخم لحي الطرابلسية، ما تسبب في تعطل حركة المرور وتسجيل اضرار كبيرة في العربات والسكة الحديدية، وقد تدخلت مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية بمنطقة الجنوب الغربي بقفصة لمعاينة الحادث والعمل على إزالة العربات والفسفاط.

وقد توجه كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، توفيق بوفايد، والمكلّف بالإدارة العامة للنقل البري، كمال النفطي، ومدير التحقيقات في حوادث وسائل النقل البري، مهيب بن عمر، اليوم الجمعة، إلى موقع حادث جنوح القطار لمعاينة جملة الخسائر واضرار التي لحقت عربات نقل الفسفاط والسكة وتجهيزات تحويلها بمحطة المتلوي