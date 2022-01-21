البنك المركزي التونسي: النتيجة الصافية للقطاع البنكي تنخفض بنسبة 9ر37 بالمائة سنة 2020

انخفضت النتيجة الصافية للقطاع البنكي، خلال سنة 2020، بنسبة 9ر37 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 5ر13 بالمائة خلال سنة 2019 لتبلغ 815 مليون دينار، وفق التقرير السنوي للرقابة البنكية لسنة 2020 الذى اصدره، الجمعة، البنك المركزي التونسي

واوضح التقرير ان هذا الانخفاض ناجم عن تداعيات الظرف الصحي الذي عرفته البلاد وفرض تنفيذ إجراءات مساندة عاجلة وضرورية أدت بالخصوص الى انخفاض نسبة الفائدة المديرية وارتفاع مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات وعناصر خارج الموازنة والخصوم بقيمة 507 مليون دينار اي بنسبة 6ر62 بالمائة

وأظهر ذات التقرير أن 15 بنكا حقق نتائج ايجابية سنة 2020، بارباح متراكمة قدرت بقيمة 1069 مليون دينار، فيما حقق 16 بنكا ارباحا متراكمة بقيمة1478 مليون دينار خلال سنة 2019 ، مشيرا الى ان 8 بنوك شهدت خسائر بقيمة 245 مليون دينار سنة 2020 مقابل تسجيل 7 بنوك لخسائر في حدود 165 مليون دينار سنة 2019

كما بين ان البنك المركزي التونسي قد صرح للبنوك والمؤسسات المالية بتوزيع ارباح بعنوان السنتين الماليتين 2019 و2020 بعد تعليق توزيعها بعنوان السنة المالية 2019