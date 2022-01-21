عاجل: تقلبات جوية بداية من هذه الليلة..

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2022/01/21 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي ان شدة الرياح هذه الليلة، تتطلب اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س في أن تتراوح الحرارة ليلا بين 3 و8 درجات باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 9 و14 درجة.

واكد المعهد في بلاغ له، مساء الجمعة، ان الطقس سيكون باردا والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات في ظل امكانية لنزول أمطار متفرقة ممكنة بالمناطق الساحلية الشمالية.

وتوقع المعهد نزول أمطار ضعيفة، صباح غدا السبت، بكل من بنزرت وباجة وجندوبة مع ظهور سحب أحيانا كثيفة في حين تصل درجات الحرار القصوى الى 15 درجة بجندوبة.

وتشهد ولاية زغوان هبوب رياح قوية في حين تبلغ درجات الحرارة القصوى 14 درجة مع ظهور سحب عابرة على بقية الجهات وتصل درجات الحرارة القصوى بمنطقة برج الخضراء الى 18 درجة.

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