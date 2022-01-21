وزارة المرأة تتلقى إشعارين جديدين حول تعرض طفلين للحقن بولايتي سوسة والمهدية

قالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ لها اليوم الجمعة، إنها تلقت إشعارين جديدين حول تعرض تلميذ وتلميذة في ولايتي سوسة والمهدية للحقن من قبل أشخاص مجهولين.

ويأتي بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عقب يوم واحد من كشفها عن تعرض خمس فتيات قاصرات بولايات تونس وقفصة وتوزر إلى الحقن بشكل مشبوه ما أدى إلى نقلها للمستشفى.

وذكرت الوزارة أن مندوب حماية الطفولة بسوسة تلقى أمس الخميس إشعارا بخصوص شبهة تعرض تلميذ بمدرسة ابتدائية بمساكن (10 سنوات) للحقن بحقنة مجهولة من قبل امرأة.

وتم التعهد بالطفل من قبل مندوب حماية الطفولة بسوسة وتخصيص أخصائية نفسية بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة لمتابعة حالته النفسية.

كما تعهدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة سوسة الجنوبية بهذه القضية.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن تلقي مندوب حماية الطفولة بالمهديّة أمس الخميس إشعارا بشبهة تعرض تلميذة (11 سنة) بمنطقة سلقطة من معتمدية قصور الساف بولاية المهدية للحقن.

وتعهد مندوب حماية الطفولة بالمهدية بهذا الإشعار ومباشرة المصالح الأمنية البحث في الموضوع على الفور.