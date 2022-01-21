توننداكس يتراجع بنسبة 40ر0 بالمائة مع نهاية الجلسات الأسبوعية

تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس “توننداكس”، في ختام أسبوعه الممتد من 17 الى 21 جانفي 2022 ، بنسبة 4ر0 بالمائة الى النقطة 22ر7072 رغم بداية نشر نتائج الشركات المدرجة للربع الأخير من سنة 2021.

وعجز توننداكس ، وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية عن المحافظة على وتيرة الارتفاع الذي حققه الأسبوع الماضي والبالغ 6ر1 بالمائة وانهي الاسبوع الرابع من شهر جانفي على تراجع.

وسجلت السوق تداولات بقيمة ضعيفة قاربت 4ر12 مليون دينار، في وقت غابت في التداولات على شكل كتل، مما جعل المعدل اليومي للتداول في حدود 5ر2 مليون دينار.

وحل سهم مجموعة سرفيكوم في صدارة الأسهم الافضل أداء من خلال الارتفاع بنسبة 8ر20 بالمائة الى 930ر0 دينار مما يدل على تجاوب المستثمرين مع تصفية سرفيترا، إحدى فروع المجموعة.

وارتفع سهم الصناعات الكميائية للفليور بنسبة 4ر10 بالمائة لينهي الأسبوع على مكاسب مكنته من بلوغ 980ر88 دينار مما يبرهن على تفاعل السوق مع نتائج الشركة المتعلقة بتحقيق رقم معاملات قارب 147 مليون دينار خلال 2021.

وتكبدت الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ، أكبر تراجع اسبوعى، عند مستوى 7ر12 بالمائة واغلق سهمها على سعر 890ر4 دينار علما وان سهم الشركة اظهر نتائج جيدة خلال سنة 2021