بن عروس: تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس، 436 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك بعد أن قامت الفرق الصحية المعنية برفع العينات، بإجراء 1198 تحليل عينة، يوم أمس الخميس، موزعة على 1161 عينة عن طريق التحاليل السريعة، و37 تحليلا مخبريا .

وبهذا التحيين للحالة الوبائية بالجهة، تكون النسبة العامة للتحاليل الايجابية في حدود 36 فاصل 39 بالمائة على كل 100 ألف ساكن، و تنخفض نسبة اشغال اسرّة الاوكسيجين بالمؤسسات الصحية بالجهة إلى 10 فاصل 71 بالمائة، بعد ان كانت في حدود 17 فاصل 85 بالمائة الاربعاء المنقضي.

وغادر المستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس، مقيمان اثنان بعد تحسن حالتهما الصحية ليبقى 3 أشخاص تحت الرقابة الطبية.

يذكر أن عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة في ولاية بن عروس إلى حدود اليوم وصل إلى 40960 حالة، توفي منهم 1136 شخصا، ويقدر عدد الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة حاليا للفيروس بـ 4140 حالة .