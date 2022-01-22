أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن ب4 سنوات في قضية مقتل ضابط أمن و محاولة طعن عسكري بنزرت..

افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم السبت ان الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الارهاب قد اصدرت امس أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة اربعة سنوات في قضية مقتل ضابط أمن وطعن عسكري أمام محكمة الاستئناف بنزرت. وكانت مدينة بنزرت قد شهدت يوم 23 سبتمبر سنة 2019 مقتل ضابط الأمن فوزي بن العيد بن خميس الهويملي أمام محكمة الاستئناف ببنزرت و محاولة قتل العسكري الملازم اول محمد بن محسن بن محمد البجاوي على مستوى ساحة الجلاء ببنزرت بالنسبة لمحاولة قتل العسكري وقد شملت المحاكمة وفق مكتب الاتصال أربعة متهمين تم خلالها الحكم بالاعدام من اجل القتل والاعدام من اجل محاولة القتل والسجن لمدة 36سنة في حق المتهم الأول مع تغريمه بمبلغ جملي قدره 350 الف دينار لورثة المتوفي.كما تم الحكم ب7 سنوات مع النفاذ العاجل على المتهم الثاني والسجن 4 سنوات على المتهم الثالث وبعدم سماع الدعوى على المتهم الرابع.