نابل: تسجيل 1013 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحالات النشطة إلى 8320 حالة

أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصّي حول فيروس كورونا بولاية نابل والبالغ عددها 2588 تحليلا عن تسجيل 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أي بنسبة تحاليل إيجابية تفوق 39 بالمائة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة في نابل عمر السليمي.

وأضاف المصدر ذاته، السبت، في تصريح لصحفية (وات)، أن مجموع الحالات النشطة ارتفع إلى 8320 حالة، مشيرا إلى أن مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل بلغ 60483 من بينها 50581 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد.

وذكر أن عدد حالات الايواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 33 حالة حيث بلغت نسبة استغلال الاسرة المخصّصة لمرضى كوفيد 19 بالقطاع العام 14 بالمائة بالنسبة للأوكسيجين و60 بالمائة للإنعاش في حين بلغت في القطاع الخاص 14 بالمائة للأوكسيجين و6 بالمائة للإنعاش.

ويبلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهة 1483 حالة منذ بداية الجائحة.