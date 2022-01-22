تطاوين : تسجيل حالة وفاة و181 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية حالة وفاة جراء فيروس كورونا في معتمدية تطاوين الشمالية ليرتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ غرة جانفي الجاري الى 11 حالة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة وفق ما جاء على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” 181 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للاصابات بهذه الجائحة منذ غرة جانفي الجاري الى 1025 اصابة وتتوزع الاصابات الجديدة الى 104 اصابة في تطاوين الشمالية و37 اصابة في تطاوين الجنوبية و21 اصابة في غمراسن و08 في الصمار و06 في رمادة و04 في البئر الاحمر وحالة واحدة في بني مهيرة.

اما عدد المصابين الخاضعين للعلاج فقد سجلت إقامة تسعة مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي في تطاوين و مصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي في غمراسن.