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رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك يكشف ويوضح أسباب نقص الفارينة والسميد والأرز من الأسواق..

2022/01/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضية، إن النقص المسجل في مادتي “السميد” و”الفارينة” وغيرها من المواد الأساسية والمدعمة، مردّه “بعض السلوكيات السيئة المتعلّقة بالمضاربة والاحتكار والتي أصبحت تتحكم في مسالك التوزيع وحتى الاسعار”.

وأضاف اليوم في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن “المواد المدعمة أصبحت تذهب إلى غير مستحقيها وتُستغل في استعمالات مختلفة”، مشيرا أيضا إلى أن النقص الحاصل في مادة “الارز” يعود إلى الاستغلال المكثف لاصحاب المطاعم والنزل.

وأكد أنه لابد من التصدي للمحتكرين والمضاربين وتطبيق القانون بكل صرامة ومعاقبة المخالفين.

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