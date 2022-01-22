اصابة 324 تلميذ بالكورونا في جندوبة..

بلغ عدد التلاميذ المصابين بالكورونا بالمؤسسات التربوية التابعة لولاية جندوبة خلال الفترة الفاصلة بين الثالث من جانفي الجاري والى غاية الـعشرين منه 324 حالة وذلك بعد رفع 2567 تحليلا وهي أعلى حصيلة في صفوف التلاميذ منذ بداية الجائحة في 2020 وفق ما ورد في النشرة اليومية الصادرة صباح اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة.

وسجّلت مصالح الصحة بالجهة خلال يوم الخميس المنقضي 272 إصابة جديدة بفيروس الكورونا وذلك بعد رفع 769 عيّنة ليرتفع عدد المصابين ومنذ بداية الجائحة الى 26743 إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد المقيمين بالمستشفى وبذات التاريخ الى سبعة اشخاص مقابل تراجع عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي في طبرقة الى مصابين بعد ان تعافى المقيم الثالث.

في المقابل لم تسجّل حالات وفاة ليستقر عدد المتوفين منذ بداية الجائحة في افريل من سنة 2020 في الجهة في حدود 810 أشخاص.

يذكر ان عدد المؤسسات التربوية في ولاية جندوبة يبلغ 286 مؤسسة موزّعة بين ابتدائي واعدادي وثانوي وان عدد التلاميذ الذين يؤمّونها يفوق 70 الف تلميذ.