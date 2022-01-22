فظيع: يقتل والده شيخ 81 سنة بعصا بيسبول..وهذه التفاصيل..

جدت ليلة البارحة، جريمة قتل شنيعة في مدينة بومرداس من ولاية المهدية، حين أقدم شاب من مواليد سنة 1993، في حدود الساعة التاسعة ليلا على توجيه ضربات بواسطة عصا “بيسبول” لوالده البالغ من العمر 81 عاما.

ولم تعرف إلى حد الآن الاسباب الحقيقية لهذه الجريمة، إلا أن الجاني (عاطل عن العمل) عُرف بانطوائه على نفسه، وبعلاقته المتوترة مع والديه، وفق ما أفاد به، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم السبت لاذاعة الجوهرة اف ام.

كما تسبب القاتل في إصابة والدته بكسر على مستوى اليد، حين تدخلت في

محاولة لمنعه من قتل أبيه.

وقد تنقل ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق على عين المكان، وتم فتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، والاعتداء بالعنف الشديد من الخَلَف على السلَف.

وتم القبض على الجاني بعد أن لاذ بالفرار إلى ولاية صفاقس، وتتواصل الأبحاث لدى قاضي التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة.